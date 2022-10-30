نجم الأهلي السابق: الأحمر استحق التتويج بالسوبر.. وثنائية متولي وعبد المنعم رائعة

أعرب رامي عادل نجم النادي الأهلي السابق عن سعادته الكبيرة بفوز المارد الأحمر على الزمالك بثنائية نظيفة و التتويج بلقب كأس السوبر المحلي للمرة الثانية عشرة في تاريخ القلعة الحمراء.

وقال عادل ، في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة TeN :" الأهلي استحق الفوز على الزمالك ، وفرض السيطرة منذ اللحظة الأولى ، و شكَلَ خطورة كبيرة على مرمى محمد عواد حارس مرمى الأبيض ، عن طريق طاهر محمد طاهر و البرازيلي برونو سافيو وشادي حسين ، كما أن مارسيل كولر أدار المباراة باحترافية شديدة ، ووضع بصماته سريعاً على آداء القلعة الحمراء ، وأتمنى أن تكون بطولة كأس السوبر نقطة انطلاقة النادي الأهلي هذا الموسم نحو حصد المزيد من الألقاب".

وأضاف : " محمود متولي و محمد عبد المنعم شكلا ثنائية دفاعية رائعة ، ومنسجمة إلى حد كبير ، وظهر ذلك في مباراتي الذهاب والإياب أمام الاتحاد المنستيري التونسي في دوري أبطال إفريقيا ثم مباريات الدوري أمام الإسماعيلي وأسوان، وأخيراً لقاء السوبر أمام الزمالك ".