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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: الأحمر استحق التتويج بالسوبر.. وثنائية متولي وعبد المنعم رائعة

الاهلي
الاهلي

أعرب رامي عادل نجم النادي الأهلي السابق عن سعادته الكبيرة بفوز المارد الأحمر على الزمالك بثنائية نظيفة و التتويج بلقب كأس السوبر المحلي للمرة الثانية عشرة في تاريخ القلعة الحمراء.

وقال عادل ، في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة TeN :" الأهلي استحق الفوز على الزمالك ، وفرض السيطرة منذ اللحظة الأولى ، و شكَلَ خطورة كبيرة على مرمى محمد عواد حارس مرمى الأبيض ، عن طريق طاهر محمد طاهر و البرازيلي برونو سافيو وشادي حسين ، كما أن مارسيل كولر أدار المباراة باحترافية شديدة ، ووضع بصماته سريعاً على آداء القلعة الحمراء ، وأتمنى أن تكون بطولة كأس السوبر نقطة انطلاقة النادي الأهلي هذا الموسم نحو حصد المزيد من الألقاب".

وأضاف : " محمود متولي و محمد عبد المنعم شكلا ثنائية دفاعية رائعة ، ومنسجمة إلى حد كبير ، وظهر ذلك في مباراتي الذهاب والإياب أمام الاتحاد المنستيري التونسي في دوري أبطال إفريقيا ثم مباريات الدوري أمام الإسماعيلي وأسوان، وأخيراً لقاء السوبر أمام الزمالك ".

الأهلى النادي الأهلي الزمالك طاهر محمد طاهر برونو سافيو

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