نائبة: الملتقى الدولي الأول للصناعة سيدفع اقتصاد الدولة للأمام

أكدت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، أهمية الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي انطلق، أمس تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قائلة: "ننظر لهذا الملتقى بكثير من التقدير لوجود رغبة قوية لدى مؤسسات الدولة المصرية في التعاون مع القطاع الخاص، وهو العامل الذي سيدفع اقتصاد الدولة إلى الأمام من خلال دعم الصناعات المحلية وتعويض ما تستورده الدولة، مما ينعكس على أداء الاقتصاد المصري وتوفير العملة الأجنبية".

وأكدت "زهران"، في تصريحات لها، أن الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة والتعاون مع القطاع الخاص، أمر ضروري خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

ونوهت بأنه لا بد من استغلال هذا التعاون في اتباع القطاع الخاص لسياسات الدولة الحريصة على الحفاظ على البيئة من خلال إنشاء مصانع وتدشين صناعات خضراء أقل انتاجا للانبعاثات الضارة بالبيئة مما يخفض من الآثار الناجمة عن التغير المناخي.