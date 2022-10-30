جرأة لاسقف لها.. خالد الجندي يعلق تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس السيسى

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن رئيس الجمهورية كشف على الهواء في أحد المؤتمرات، أن أحد الأشخاص زور بطاقة تموين باسمه ويصرف بها زيت وسكر"، مؤكدًا أنه يوجد حالة جرأة من المزورين لا سقف لها.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية dmc:، أن الدنيا أصبحت مفتوحة وعصر الفضائيات والسوشيال ميديا يصب علينا ملايين المواقع من تبشير وشذوذ، وإلحاد وتشكيك وكل جماعة إرهابية في العالم لها مواقع لا تعد ولا تحصى.

وأكمل:"كل شخص من الناس بالخارج يستيقظ مبكرًا يبدأ في تفسير القرآن الكريم بطريقته وتجد من يرد عليه بطريقته وأي شيخ يقول رأيه حاليًا حتى لو قال "لا إله إلا الله محمد رسول"، سيجد مئات من المواقع التي تسبه وتقدح في عرضه وتشكك فيه وتلفق له أفلاما وصورا مفبركة وأخبارا مزيفة، والحقيقة أن هذا يتم على كل الرموز، لأن التزوير أصبح في حالة من حالات البجاحة".

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك تحديات عظيمة فرضتها السوشيال ميديا على رجال الدعوة، محذراً من الدعوات المغرضة والهدامة لعودة مصر إلى المربع صفر.



دعوات مسمومة لهدم الوطن

وتابع خالد الجندي خلال مؤتمر حق الوطن المقام بمسجد النور بالعباسية: “سألني أحد الأشخاص أين أنتم من الشعراوي والغزالي وعطية صقر، قولت له هؤلاء المشايخ العظام لم يعاصروا عصر السوشيال ميديا”.

وشدد عضو الأعلى للشؤون الإسلامية على أن الأوقاف تواجه أعنف معارك الفكر، لأن الأئمة يواجهون الفكر المتطرف ومنابر السوشيال ميديا التي تقود الأوطان وتحرض على الخروج على ولي الأمر والإلحاد وكل فكر شاذ.