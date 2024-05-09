الإحصاء: 864 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال عام 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بياناً صحفياً اليــوم الخميس الموافـــق 9/ 5 / 2024 اعلن فيه عن ارتفـــاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن لتصل إلى 864 مليون دولار خــــلال عـــــام 2023 مقــابل 990 مليـون دولار خـــلال عـــام 2022 ، حيث بلغت قيمـــة الصادرات المصريــة للأردن 658 مليـون دولار خـــلال عــام 2023 مقابل 732 مليون دولار خـــــلال عام 2022 .

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 206مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 259 مليون دولار خلال عام 2022 .

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2023

1. وقود وزيوت معدنية بقيمة 107 مليون دولار.2. محضرات خضر وفواكه وأغذية بقيمة 73.4 مليون دولار.

3. خضر وفواكه بقيمة 60.6 مليون دولار.

4. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 40.6 مليون دولار.

5. ملابس جاهزة بقيمة 41 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2022

1.أسمدة بقيمة 105.6 مليون دولار.

2. منتجات الصيدلة بقيمة 21.8 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 16 مليون دولار.

4. مجموعات سلعية متنوعة بقيمة 48.6 مليون دولار.

وبلغت قيمة التحويلات الأردنية في مصر 415.3 مليون دولار خلال عام 2023 مقــابل 792.9 مليــون دولار خـــلال عام 2022 ، بينما بلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 134 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 119مليون دولار خلال عام 2022 .

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 106.3 مليـــون نسمـــة حتى الآن، بينمـــا سجــــل عــدد سكان الأردن 11.3 مليون نسمة عام 2023.



وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة الأدرن طبقــاً لتقـديـرات البعثة 900 ألف مصري حتى نهاية عام 2022 .