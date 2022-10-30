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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جلال مرة: خاب وخسر من يخطط لهدم وطنه وتشريد أهله

المهندس جلال مرة
المهندس جلال مرة النائب الأول لرئيس حزب النور

عقّب المهندس جلال مرة، النائب الأول لرئيس حزب النور على دعوات التظاهر يوم 11/11، قائلًا: هذه الدعوات التخريبية التي يتبناها أعداء الوطن -داخليًا وخارجيًا-، وتلك الظواهر التي يُروّج لها في هذا المجتمع معلومٌ من المستفيد منها والهدف من وراء ذلك.

وتابع "مُرّة" -في تصريحات له -: فالهدف الأساسي هو نسخ التجارب التي وقعت في البلاد المختلفة، من خلال مخططات تفشيل الدولة وإشاعة الفوضى، ومعلوم علمًا تامًا -داخليًا وخارجيًا- من المستفيد، ومن الذي يعمل من أجل ذلك تمويلًا وترويجًا، بكل الطرق والوسائل، فخاب وخسر من يخطط لهدم وطنه وتشريد أهله وإراقة الدماء المعصومة.

وأكد نائب رئيس حزب النور، على أنه بأمر الله أولا وأخيرا، وبتماسك واتحاد هذا الشعب لن ينالوا من مصر أبدًا، مهما كانت محاولاتهم التي تستهدف أن تَفُتّ في عضد الشعب المصري، فكل ذلك سينكسر على صخرة تماسك ووحدة الشعب المصري على منهجه المستقيم، ودينه القويم وشريعته الغراء، والتغلب على أصحاب هذه الدعوات، مشيرًا إلى ضرورة التلاحم والتمسك بديننا وشريعتنا فهما الحماية والوقاية.

الشعب المصري حزب النور مصري معصوم وسائل دماء المصري

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