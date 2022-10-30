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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سنشرف الكرة المصرية.. عربي بدر: المنتخب الأولمبي يتحسن مع المباريات

منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي

قال عربي بدر لاعب منتخب مصر الأولمبي أن الفراعنة سيتحسنون مع قادم المباريات، ووعد الجمهور المصري بمنتخب قوي.

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وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تقام في المغرب، وذلك بعد الفوز على إسواتيني بهدف دون رد.

وقال عربي بدر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "لم نلعب بطولة إفريقيا للشباب بسبب إصابة عدد كبير من لاعبي المنتخب بكورونا وقتها ولم نلعب مباريات رسمية قبل الآن".

وأضاف "لم نظهر بعد بالشكل الذي يليق بنا وبهذه المجموعة من اللاعبين ، نعد الجماهير أن يتحسن الأداء في المستقبل وأن نفوز بنتائج كبيرة".

وأتم "المنتخب الأولمبي سيكون أفضل وسنشرف الكرة المصرية".

ويلعب منتخب مصر ضد زامبيا في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

عربي بدر منتخب مصر الأولمبى كأس الأمم الافريقية إسواتيني منتخب مصر ضد زامبيا

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