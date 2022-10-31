الرئيس السيسي يستمع لشرح عن المنصة الرقمية للتطبيقات المحمولة| فيديو

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح أحد مهندسي الشبكة الوطنية للطوارئ، والذي تحدث إلى الرئيس عن المنصة الرقمية للتطبيقات المحمولة، والروبوتات التي يتم التحكم فيها عن بعد وتجهيزات الأفراد بالنظارات الذكية.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يعد إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة.

وتابع، أنها تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية.