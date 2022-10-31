استعدادا لتصفيات شمال إفريقيا.. منتخب الناشئين يخوض مرانه الأول في الجزائر

خاض منتخب مصر للناشئين مرانه الأول في الجزائر ضمن معسكره الاعدادي لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد وهبة على تدريب اللاعبين على بعض الجمل الخططية استعدادا لمواجهة الجزائر وديا الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب المصري مشواره في التصفيات بمواجهة ليبيا 8 نوفمبر، ثم تونس 11 نوفمبر، ويختتم مبارياته بمواجهة المغرب 14 نوفمبر.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، كلا من محمد وهبة المدير الفني، مؤمن عبدالغفار المدرب العام، عصام عبده مدرب، يوسف طاهر مدرب حراس المرمى، أحمد سامي المدير الإداري، حسين فتوح طبيب، عباس حسنين مدلك، أحمد زيدان معد بدني، شريف نعيم مدير المهمات.

