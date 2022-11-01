حالة وفاة.. أنشيلوتي يتلقى خبرا حزينا قبل مواجهة سيلتك

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، وفاة والدة زوجة كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للميرنجي.

وقال نادي ريال مدريد في بيان رسمي:" يعرب نادي ريال مدريد، ورئيسه ومجلس إدارته عن حزنهم الشديد لوفاة ماريا كونسبسيون بارينا جوتيريز، والدة ماريان بارينا، زوجة مدربنا كارلو أنشيلوتي.

وأضاف بيان ريال مدريد:" يتقدم ريال مدريد بأحر التعازي وكل المحبة والمودة لجميع أفراد أسرته والمقربين منها"

واختتم بيان ريال مدريد:" توفيت ماريا كونسبسيون بارينا جوتيريز عن عمر يناهز 95 عاماً.. ارقدي بسلام".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة سيلتك الاسكتلندي المقرر لها غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن ريال مدريد حسم بطاقة التأهل “رسميا” إلى دور الـ 16 من دوري الأبطال.

ترتيب المجموعة السادسة:

1- ريال مدريد : 10 نقاط

2- لايبزيج : 9 نقاط

3- شاختار : 6 نقاط

4- سيلتك : نقطتان