مجدي عبدالغني لـ«إمام عاشور»: فيريرا درّب لاعبين أفضل منك 10 مرات

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق ، إن البرتغالي جوسفالدو فيريرا من أفضل المدربين فى السنوات الأخيرة، وأننا نري إمام عاشور يقوم بالحديث معه بشكل غير لائق، وذلك لا يجوز.

وأضاف مجدي عبد الغني فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة الشمس: "فيريرا درّب فى تاريخه لاعبين أفضل 10 مرات من إمام عاشور، وعلى إمام أن يعلم جيدًا أنه مازال لم يفعل أى شيء فى كرة القدم حتي يتحدث مع فيريرا بشكل غير لائق.

مجدي عبدالغني: إمام عاشور لم يعجبني

واختتم:" على إمام عاشور التركيز فى الملعب ، ولم يُعجبني ما فعله إمام فى شعره ، عليك التركيز وأن تعلم أن فيريرا رأي لاعبين فى مسيرته أفضل منك بمراحل".