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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يتفقد قافلة مؤسسة بصيرة للكشف على أمراض العيون

قافلة طبية ببرانى
قافلة طبية ببرانى

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال زيارته لمدينة برانى غرب مطروح، فعاليات قافلة مؤسسة بصيرة المتخصصة فى الكشف على امراض العيون التى تم تنظيمها بقرية القطراني بمدرسة الشرصية للتعليم الأساسي وبدأت عملها صباح اليوم لخدمة أهالي برانى والمناطق المجاورة بالتعاون مع البنك الاهلي المصري.

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كان فى استقبال اللواء خالد شعيب، العميد ياسر عامر رئيس مدينة براني وفتحى الجمل مستشار المحافظ للعمل الاهلي وفاطمة أنور مدير التضامن الاجتماعى بمطروح وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ببراني .

وأشاد محافظ مطروح بجودة الخدمة المقدمة معربا عن امتنانه لمنظمات المجتمع المدنى الجادة ومنها مؤسسة بصيرة لرعاية ذوى الاحتياجات البصرية على ما يقدمونه من خدمات غاية فى الاهمية ويحتاجها المواطن بشكل ملح، موضحا انه اصدر توجيهاته للجهاز التنفيذى لمحافظة مطروح بالتعاون الكامل مع فريق عمل القافلة من اجل تذليل العقبات امام تحقيق هدفها وخدمة اكبر عدد ممكن من أهالي مطروح والاعلان عن القافلة حتى يستفيد منها اكبر عدد من اهالي براني وتوابعها ،مع اعداد تقرير بجميع الحالات والتى تحتاج الى عمليات جراحية واستكمال العلاج وكذلك المقرر لهم صرف نظارات .

وأكدت منى احمد مدير قطاع المسح الطبى والقوافل بمؤسسة بصيرة ان قافلة مؤسسة بصيرة للكشف على امراض العيون استقبلت أهالي برانى منذ الصباح الباكر وتقدم لهم خدمات توقيع الكشف على العيون وتوزيع الادوية وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحية ، واجراء العمليات وتوزيع النظارات لاحقا، موضحة ان جميع خدمات قوافل مؤسسة بصيرة يتم تقديمها بالمجان تماما للأهالي. 

وأشارت منى احمد الى ان قوافل العيون من مؤسسة بصيرة ستستكمل دورها فى خدمة أهالي مطروح غدا الخميس بالكشف على أهالي المنطقة الغربية لمطروح ببرانى من خلال التواجد بقرية الشماس ببراني موجها الدعوة لكل أهالي برانى بالاستفادة من قوافل بصيرة اليوم وغدا. 

يذكر ان مؤسسة بصيرة هى مؤسسة متخصصة فى تقديم الخدمات النوعية للأشخاص ذوى الاعاقات البصرية من فاقدي وضعاف البصر وتعمل وفق استراتيجية تهدف الى تجفيف منابع الاعاقة البصرية من خلال الاكتشاف المبكر لامراض العيون وتقديم التدخلات الطبية والعلاجية المطلوبة بالمجان تماما من خلال اجراء المسوحات الطبية وتنظيم القوافل العلاجية.

قافلة طبية ببرانى
قافلة طبية ببرانى
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