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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: التحقيق في مخالفات الوحدات المحلية والصحية

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية ، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية  للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة  مثل:وحدة الرصد الميداني بالقرى ،لجنة شئون القرى،ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة،وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.


جاء ذلك خلال مناقشته تقارير لجان الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة ،بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات ببعض الوحدات المحلية والوحدات الصحية بنطاق المحافظة خلال يومي 30 و31 أكتوبر الماضي ، وشملت المجالس القروية بالشنطور سمسطا وانفسط  والوحدة الصحية بكوم أبوراضي الواسطى.

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حيث تبين من التقرير الذي عرضه  أشرف حماد مدير إدارة المتابعة، الإشارة إلى بعض الملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة خلال المرور على الوحدة الصحية بكوم أبو راضي، فيما يتعلق بالغياب وترك العمل، وضعف الرقابة والمتابعة من قبل الإدارة ، إضافة إلى رصد بعض الملاحظات خلال متابعة سير العمل بالشنطور ، شملت  إشغالات عبارة عن تجارة أسمنت ومواد بناء، ومخلفات عضوية بأحد الشوارع، وأعمدة كهربائية متهالكة ملقاة على الأرض خلف مركز شباب القرية وغيرها من الملاحظات التي تم رصدها. ، فيما رصدت لجان المتابعة خلال زيارته لقرى الوحدة المحلية بانفسط وجود إشغالات طريق وتراكمات قمامة بمناطق متفرقة بتلك القرى، وعدم وجود شهادات إشراف على المباني التي صدر لها تراخيص بناء، وكذلك عدم الانتهاء من إعداد النماذج الخاصة بالملفات التي تم سداد باقي قيمة التصالح لها بالمجلس القروي ،بجانب حاجة الوحدة إلى لودر جديد.

من جهته أصدر المحافظ توجيهاته لوكيل وزارة الصحة "بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التي تم رصدها، وإجراء التحقيقات مع مسؤولى الإدارة الصحية، و التفتيش بالإدارة لعدم انتظام  المرور الدوري على الوحدة الصحية ، وإحالة مسئولي التصالح والتنظيم بمجلس قروي ٱنفسط للتحقيق وتكليف الإدارة الهندسية بسرعة إنهاء النماذج الخاصة بالملفات التي تم سداد كامل قيمة التصالح بها، مع سرعة تلافي السلبيات والملاحظات بشأن حالة النظافة ورفع الإشغالات بالقرى، ودراسة إمكانية توفير لودر كبير للوحدة، فضلا عن تكليف رئيس الوحدة المحلية والقرويةبمتابعة الانضباط الإداري للعاملين بالوحدة، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة سمسطا بسرعة تلافي الملاحظات والسلبيات الواردة بالتقرير والإفادة بتقرير مصور، مع تكثيف المرور الدوري على الشوارع بدائرة مجلس قروي الشنطور ورفع الإشغالات أولا بأول، وتكليف التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية بمراجعة المحاضر المحررة من قسمي البيئة والإشغالات على الطبيعة  والإفادة، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح السيارة المعطلة بالوحدة.

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