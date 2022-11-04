5 أحداث ربطت اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بـ لعنة الفراعنة

الملك الذهبي توت عنخ آمون ، يتزامن اليوم الذكرى الـ 100 لاكتشاف مقبرته على يد هورد كارتر عام 1922 ، والذى ذاع صيته عالميا عقب ذلك الاكتشاف الذى موله اللورد كارنارفون على مدار 5 سنوات من 1917 الى 1922 ، ليكشف للعالم عن أعظم كنوز المصري القديم، والذى ما يزال يبهر العلماء.



يكشف لنا كبير الآثاريين بوزارة السياحة و الآثار مجدى شاكر ، عن أبرز الحوادث التي ربطها حين ذاك الوقت الصحافة و الاعلام ، عن اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون بـ لعنة الفراعنة ، و التي يؤمن بها المصريين وكيف آزال أحد أشهر الكتابات عن مقبرة الملك لعدم تخوفهم من ذلك الامر.

توت عنخ آمون

قال مجدى شاكر كبير الآثاريين بوزارة السياحة و الآثار ، أن هناك مجموعة من الحوادث "الفظيعة" التي ربطتها الصحافة حين ذلك تزامنا مع اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون ، أبرزها خلافات مع الصحفيين عقب اتفاق اللورد كارنارفون مع جريدة لندن تايمز بالحق الحصري لنقل صور و اخبار المقبرة مقابل 5 آلاف حنيه استرليني ، وهو الامر الذى طرح تساؤلا بين الصحفيين ، عن اليات نقل القصة الكاملة عن الاكتشاف الاثري للمقبرة.



أضاف مجدى شاكر لـ"صدى البلد" ، الي أن هناك حادثة اخري وهي حين عودة هورد كارتر الي منزله وجد عصفورة "كانريا" والذى يسمي بالعصفور الذهبي تم الانقضاض عليه من ثعبان الكوبر و الذى يمثل رمزا مصريا للحضارة المصرية ، حيث كان يرتديها الملوك المصريين على رؤوسهم ، بالإضافة الي واقعة اخري وهى رؤية صقر يحوم بسرعة هائلة حول مقبرة الملك توت عنخ آمون لتشير الي حدث ما ، حيث يعد الصقر رمزا للحضارة المصرية القديمة.

استكمل كبير الآثاريين بوزارة السياحة و الآثار ، باقي الاحداث قائلا : أن حين عودة اللورد كارنارفون من الأقصر الى القاهرة ليحل عدة مشكلات واجهته ، اثناء حلاقة ذقنه أصيب لتأتي بعوضة تؤخذه في جانبه الايسر ، وفي الوقت ذاته قطعت الكهرباء عن القاهرة جميعها ولا احد يعلم السبب لدرجة ان حاكم القاهرة الإنجليزي اتصل بمسئول الكهرباء لينفي عدم معرفته السبب.

لعنة الفراعنة

سرد يكبير الآثاريين بوزارة السياحة و الآثار ، وتضمنت الاحداث و الوقائع ، تعب الكلبة الخاصة بـ اللورد كارنارفون في لندن بشكل غريب دون أسباب ، ليمر الوقت ليموت كارنارفون لتبدأ الصحافة بربط الاحداث جميعها لتظهر في العالم كلمة لعنة الفراعنة و التي ظهرت عليها عشرات الروايات و القصص في عالم السينما و الفن .

