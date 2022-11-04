اليوم.. وزير الأوقاف يفتتح مسجد المعمورة الكبير شرقي الإسكندرية

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، مسجد المعمورة الشاطئ الكبير، شرقي محافظة الإسكندرية بعد ترميمه وصيانته، في حضور قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، وعلى رأسهم الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف.

وذكرت مديرية الأوقاف بالإسكندرية إن المسجد يأتي تحت رعاية كريمة من الدكتور محمد مختار جمعة وفي إطار سعي الوزارة لعمارة بيوت الله عز وجل والحفاظ عليها وتعهدها بالصيانة.

وتفتتح وزارة الأوقاف المصرية، عددا من المساجد على مستوى الجمهورية، في بعض المحافظات المختلفة، وتشمل تلك الافتتاحات، تجديد وتطوير للمساجد الموجودة بالفعل في بعض المناطق، بالإضافة إلى إحلال وتجديد مساجد جديدة، ويقابل العديد من المواطنين تلك الافتتاحات التي تقوم بها وزارة الأوقاف المصرية بالإقبال والفرحة الملحوظين.