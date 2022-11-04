انقطاع المياه عن عدة مناطق بالصف بسبب كسر في الماسورة الرئيسية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مركز ومدينة الصف والقرى التابعة له.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه لحدوث كسر بخط المياه قطر ١٠٠٠ مم GRP، الخارج من محطة مياه الصف، والمغذي لمركز ومدينة الصف وتوابعه، الأمر الذي يستلزم قطع المياه للبدء في أعمال الإصلاح، ومن المتوقع أن تستغرق أعمال الإصلاح حوالي ٦ ساعات، تبدأ من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الجمعة الموافق ٤/ ١١ /٢٠٢٢، وتنتهي الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٥/ ١١ / ٢٠٢٢.

وتقوم الشركة حالياً بسحب المياه الناتجة عن الكسر، وتكثف من جهودها لإنهاء أعمال الإصلاح في الوقت المحدد للأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.