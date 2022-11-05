احتفالا بالهالوين.. ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة جديدة عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وظهرت ياسمين عبد العزيز بفلتر كوميدي احتفالا بالهالوين ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

علم صدى البلد أن ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي سيجتمعان مرة أخرى في مسلسل جديد خلال رمضان المقبل.

ولم يستقر صناع المسلسل على اسمه حتى الآن، وتأتي مشاركة النجمين في عمل جديد يجمعهما مجددا عقب نجاحهما في مسلسل “اللي مالوش كبير” في رمضان 2021.

ويعود الثنائي للعمل مع المخرج مصطفي فكري بعد تعاونهما أيضا في اللي مالوش كبير والنجاح الكبير الذى حققاه معا ؛ كما سيتعاون الثنائي للمرة الأولى مع المؤلف ناصر عبد الرحمن الذي سيتولى كتابة المسلسل.

وكشف المؤلف عمرو محمود ياسين حقيقة تعاونه مع النجمة ياسمين عبدالعزيز في مسلسل جديد خلال رمضان المقبل.