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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. انطلاق القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بالبحر الأحمر

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تنطلق القوافل الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة، غدا الأحد للكشف الطبي على الأهالي بقرى منطقة حلايب وشلاتين، حيث تنطلق بقرية ابو رماد التابعة لمدينة حلايب، وتستغرق فيها يومين، ثم تنطلق الي مدينة حلايب لمدة يومين .

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ومن حلايب تنطلق القوافل العلاجية التي تضم جميع التخصصات إلى قرى حدربه ومرسى حميرة يومي 10 و11 نوفمبر، ومنها مدينة مرسى علم، وتحديدا بوحدة مركز صحة الاسرة بمرسي علم لتقضي يومي 12 و13 نوفمبر، ثم قرية ام الحويطات بسفاجا لمدة يومين، وأخيرا يومي 16 و17 بقرية الأمل بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر.

 

وكانت انطلقت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها خلال شهر نوفمبر بداية من ثاني أيام الشهر برية الحمروين بالقصير وانطلقت بهد الانتهاء من الحمروين إلى مدينة القصير وتحديدا بوحدة رعاية الطفل وقضت فيها  يومي الجمعة واليوم السبت.

 

البحر الأحمر مبادرة حياة كريمة مدينة مرسى علم مدينة القصير رأس غارب

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