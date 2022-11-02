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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منتهية الصلاحية .. ضبط طن دواجن مجمدة في حملة بيطرية بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

كلف الدكتور محمد السيد براوى مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، لجنة من أطباء المجازر والتفتيش بالمديرية، ضمت الدكتور وحيد محمد شمروخ رئيس قسم المجازر، والدكتورة رشا ربيع البكرى رئيس قسم التفتيش، والمهندس صلاح العمدة، معاون بيطري، بشن حملة مکبرة بمدينة الغردقة.

ضبط طن و176 کجم دجاج مجمد منتهية الصلاحية

تمكنت الحملة من ضبط طن و176 کجم دجاج مجمد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير محاضر للمخالفين.

 على الجانب الأخر كشفت جداول رحلات الوصول إلى مطاري الغردقة ومرسى علم، وصول 128 رحلة طيران من مختلف المطارات الدولية والأوروبية. 

17 ألف سائح يصلون الغردقة

ومن المقرر أن يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم 117 رحلة طيران من مختلف المطارات تحمل على متنها قرابة 17 ألف سائح، حيث تأتي الرحلات الألمانية فى صدارة الرحلات الأكثر وصولاً إلى المطار. 

 

فيما يستقبل مطار مرسى علم الدولى، على مدار ساعات اليوم، 11 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية تحمل على متنها 2000 سائح، ضمن 109 رحلات طيران دولية أوروبية يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من  السبت الماضى وحتى الجمعة نهاية الأسبوع.

 

وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولي الأسبوعية، أن تصل الـ109 رحلات أسبوعية للمطار من 12 دولة اوروبية.

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