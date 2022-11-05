حسن الرداد يحتفظ بالصدارة في الإيرادات بفيلم تحت تهديد السلاح

حقق فيلم تحت تهديد السلاح بطولة حسن الرداد، إيرادات متوسطة بالأمس الجمعة 4 نوفمبر، في دور العرض المصرية.

واحتل فيلم تحت تهديد السلاح المرتبة الأولى، في إيرادات الأمس، محققًا 512.622 جنيه، في ثالث أيام عرضه، وذلك حسبما أكد مدير التوزيع محمود الدفراوي.



ينافس فيلم تحت تهديد السلاح مع العديد من الأفلام، منها: فيلم فضل ونعمة بطولة الفنانة هند صبري وماجد الكدواني، وفيلم هاشتاج جوزني بطولة الفنانة مايان السيد وأمير المصري، وفيلم الهيبة بطولة الفنان السوري تيم حسن، وفيلم حظك اليوم بطولة الفنانة هدى المفتي، وفيلم أشباح أوروبا بطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي، وفيلم تسليم أهالي بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، وفيلم كيرة والجن بطولة الفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم بحبك بطولة الفنان تامر حسني، وفيلم عمهم بطولة الفنان محمد إمام.

أبطال فيلم تحت تهديد السلاح

يضم فيلم تحت تهديد السلاح العديد من الفنانين، منهم: حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، عباس أبو الحسن، عمرو عبد الجليل، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وتحت قيادة المخرج محمد عبد الرحمن حماقي.