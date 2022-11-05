محمد صلاح يخسر 230 مليون جنيه من قيمته التسويقية.. تفاصيل

تراجعت القيمة التسويقية للنجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بنسبة تخطت 10%/ وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

وهبطت القيمة التسويقية لـ محمد صلاح من 90 مليون يورو إلى 80 مليون يورو، ليخسر النجم المصري محمد صلاح نحو (230 مليون جنيه مصري)، بعد التحديث الآخير للموقع العالمي.

يذكر أن أعلى قيمة تسويقية للنجم المصري محمد صلاح، كانت 150 مليون يورو خلال عامي 2018 و 2019، وهي الفترة التي توهج فيها “مو”، وحقق العديد من الألقاب المحلية والقارية مع ليفربول.

كما تراجعت القيمة التسويقية لـ مصطفى محمد، لاعب فريق ناتت الفرنسي من 6.5 مليون يورو إلى 6 ملايين يورو، بينما لم تشهد القيمة التسويقية لـ محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون التركي أي تعديل، حيث ظلت ثابتة للعام الرابع على التوالي عند 10 ملايين يورو.

وانخفضت القيمة التسويقية للنجم المصري محمد النني، لاعب آرسنال، من 11 مليون يورو إلى 9 ملايين فقط.

القيمة التسويقية لنجوم العالم:

وتصدر النجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب فريق مانشستر سيتي، قائمة الأعلى تسويقيا في العالم بـ 170 مليون يورو، وحل كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان ثانيا بـ 160 مليون يورو، وفينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، ثالثا بـ 120 مليون يورو، وفيل فودين لاعب مانشستر سيتي، رابعا بـ 110 مليون يورو.

ولم تتغير القيمة التسويقية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، حيث ظلت ثابتة عند 50 مليون يورو، كما شهدت قيمة كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، تراجعا جديدا من 30 مليون يورو إلى 20 مليون يورو.