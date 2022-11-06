مطالبة بترخيص أماكن لها.. أول تحرك برلماني بشأن انتشار مراكز العلاج بالخلايا الجذعية

أعلنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وتوجيهه لوزير الصحة والسكان، بشأن ضرورة الرقابة على المراكز الخاصة التي تتدعي العلاج بالخلايا الجذعية دون وجود من هو مؤهل لذلك.

وأضافت سعيد في تصريحاتها لـ صدى البلد، أن هذه المراكز المدعية العلاج بالخلايا الجذعية تتخذ الأمر كسبوبة دون مراعاة لوضع اهالي المرضى، الامر الذي يزيد جراحهم ومعاناتهم فوق معاناتهم وهو أمر مرفوض يستدعي الوقوف بشأنه.

وطالبت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان بضرورة توضيح موقف وزارة الصحة من العلاج بالخلايا الجذعية، منوهة ان وجودها في مصر يستوجب ترخيص أماكن معتمدة لذلك .