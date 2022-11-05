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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع باحثة البادية بشبرا يستغيثون من انتشار ورش النقل الثقيل

ورش النقل الثقيل
ورش النقل الثقيل

أرسل القارئ احمد منصور شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار محلات قطع غيار النقل الثقيل امام منزله.

وقال في شكواه: نعاني نحن سكان شارع باحثة البادية بشبرا مصر من انتشار اصحاب ورش النقل الثقيل وقطع الغيار مما يتسبب في الازعاج لنا بالاضافة الي تشوه المظهر الحضاري للمنطقة وتحويلها الي منطقة عشوائية.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

النقل الثقيل المواطنين قطع غيار شكوى شبرا مصر كارثة إنسانية حل مشاكل المواطنين

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