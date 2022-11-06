مراسل صدى البلد ببروكسيل: بلجيكا تمنع التظاهر وقت انعقاد القمم الأوروبية

أكد مجدي يوسف مراسل صدى البلد في بروكسيل، أن بلجيكا تنظم القمم الأوروربية مرة كل 3 شهور .

وقال مجدي يوسف في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" المنطقة التي يتم انعقاد القمة الاوروبية بها في بلجيكا تقفل تماما، وممنوع الدخول أو الخروج ".



وأضاف مجدي يوسف:" ممنوع التظاهر في أيام انعقاد القمم الأوروبية ، ولا يتم السماح بمظاهرات وقت القمة الأوروبية مطلقا ".



وتابع مجدي يوسف:" في بلجيكا يمكن أن يتم استخدام مظاهرات لتحقيق أغراض سياسية معينة تخدم مصلحة الدولة الأوروبية ".