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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مراسل صدى البلد ببروكسيل: بلجيكا تمنع التظاهر وقت انعقاد القمم الأوروبية

مجدي يوسف
مجدي يوسف

أكد مجدي يوسف مراسل صدى البلد في بروكسيل، أن بلجيكا تنظم القمم الأوروربية مرة كل 3 شهور .

 

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وقال  مجدي يوسف في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  المنطقة التي يتم انعقاد القمة الاوروبية بها في بلجيكا  تقفل تماما، وممنوع الدخول أو الخروج ".


وأضاف مجدي يوسف:"  ممنوع التظاهر في أيام انعقاد القمم الأوروبية ، ولا يتم السماح بمظاهرات وقت القمة الأوروبية مطلقا ".


وتابع مجدي يوسف:"   في بلجيكا يمكن أن يتم استخدام مظاهرات لتحقيق أغراض سياسية معينة تخدم مصلحة الدولة الأوروبية ".

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