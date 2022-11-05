مراسل صدى البلد : الإبهار بـ شرم الشيخ ليس في العالم كله |فيديو

أبدى مجدي يوسف مراسل صدى البلد في بروكسل، سعادته وانبهاره بما يحدث في شرم الشيخ من تطوير شامل.

وقال مجدي يوسف في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" انبهرت في شرم الشيخ بعقلية الشباب المصري المجتهد ".

وأضاف مجدي يوسف:" آخر مرة جيت شرم الشيخ من 15 سنة لكن شرم الشيخ اليوم تختلف عما كانت عليه منذ 15 سنة ".

وتابع مجدي يوسف:" حالة الانبهار أكبر من قدرتي على وصفها بكلمات، كل شيء في شرم الشيخ مبدع ومبهر “، مضيفا:” شرم الشيخ نظيفة بشكل كبير، ووجدت في شرم الشيخ طرق 7 حارات وهناك طرق للعجل ".

واكمل مجدي يوسف:" طرق العجل في شرم الشيخ أكثر تنظيما من طرق بلجيكا وهولندا"، مضيفا:" ما أراه من ابهار في شرم الشيخ مش متواجد في أي مكان في العالم ".



