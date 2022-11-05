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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مراسل صدى البلد : الإبهار بـ شرم الشيخ ليس في العالم كله |فيديو

مجدي يوسف
مجدي يوسف

 أبدى مجدي يوسف مراسل صدى البلد في بروكسل،  سعادته وانبهاره بما يحدث في شرم الشيخ من تطوير شامل.

 

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وقال  مجدي يوسف في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" انبهرت في شرم الشيخ بعقلية الشباب المصري المجتهد ".

وأضاف مجدي يوسف:"  آخر مرة جيت شرم  الشيخ من 15 سنة لكن شرم الشيخ اليوم تختلف عما كانت عليه منذ 15 سنة ".

وتابع مجدي يوسف:"  حالة الانبهار أكبر من قدرتي على وصفها بكلمات، كل شيء في شرم الشيخ مبدع ومبهر “، مضيفا:” شرم الشيخ نظيفة بشكل كبير، ووجدت في شرم الشيخ طرق 7 حارات وهناك طرق للعجل ".

واكمل مجدي يوسف:"  طرق  العجل في شرم الشيخ أكثر تنظيما من طرق بلجيكا وهولندا"، مضيفا:"  ما أراه من ابهار في شرم الشيخ  مش متواجد في أي مكان في العالم ".


 

مجدي يوسف شرم الشيخ اخبار التوك شو أحمد موسى قمة المناخ

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