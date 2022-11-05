أحمد موسى عن فندق كليوباترا اكواريوم بشرم الشيخ: ياسلام على الجمال

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، من شرم الشيخ لمتابعة فعاليات قمة مؤتمر المناخ.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، إنه سوف يقدم حلقات على مسئوليتي من فندق كليوباترا أكواريوم “، مضيفا:” فندق كليوباترا تم افتتاحه الثلاثاء الماضي من رئيس مجلس الوزراء ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مصر دولة آمنة مستقرة وتقدم نموذج للعالم"، مضيفا:" ما نشهده في شرم الشيخ حاليا سياحة مؤتمرات ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" ياسلام على الجمال والروعة المتواجدة في شرم الشيخ وفندق كليوباترا أكواريوم ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" شرم الشيخ مدينة ذكية خضراء مستعدة على أكمل وجه لاستضافة قمة المناخ".

