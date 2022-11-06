سفير تركيا لـ «صدى البلد»: نشارك بأكبر جناح في قمة شرم الشيخ للمناخ

قال القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة، صالح موتلو شن، إن عدد وفد تركيا المشارك في قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ يصل إلى حوالي 100 مشارك بينهم عدد كبير من الوزراء مثل البيئة والصحة و10 من أعضاء البرلمان وعدد من رؤساء البلديات.

كشف السفير التركي في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" على هامش قمة المناخ، أن الرئيس رجب طيب أردوغان لن يشارك في قمة القادة المنعقدة غدا الاثنين، موضحا رئيس الوفد التركي المشارك بالقمة هو وزير البيئة والعمران والتغيير المناخي التركي مراد كوروم.

وأضاف أن تركيا لديها "أكبر جناح في قمة المناخ بشرم الشيخ"، على مساحة أكثر من 300 متر، مزود بعروض وتقنيات عالية وعروض حول رحلات السلاحف البحرية المسماة "كاريتا كاريتا" من تركيا إلى مصر.

وقال إنه من المتوقع أن يشارك أكثر من 35 ألف شخص في قمة المناخ، لافتا إلى أن البنية التحتية في مدينة شرم الشيخ والتجهيزات الموجودة بالمدينة، من فنادق ومستشفيات وغيره، تؤهلها لتنظيم هذا المؤتمر الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وأعرب السفير التركي عن حبه وعشقه لشرم الشيخ، مؤكدا أنه يقيم بأحد أفضل الفنادق التي يحبها في المدينة، مشيرا إلى أن عدد كبير من السياح الأتراك يأتون إلى شرم الشيخ لممارسة رياضة الغوص Scuba diving، طوال العام وبشكل يومي تقريبا.

كما أكد أن شرم الشيخ مجهزة جيدا لهذه القمة الهامة جدا، وستكون المدينة مكتظة بالزوار من كل أنحاء العالم.

وشدد موتلو على أن السلطات المصرية تسير بشكل جيد، وأبلت بلاء حسنا في تنظيم COP27، عبر تخطيط جيد، مؤكدا أن كل شيء هنا منظم ومؤمن جيدا، وهذا هو الأمر الأهم.

كان السفير التركي أكد في وقت سابق، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستواصل اتخاذ خطوات كبيرة نحو التنمية، معربا عن تطلعه للارتقاء بالعلاقات بين البلدين.

يشار إلى أن مصر وجهت دعوات إلى أكثر من 200 حكومة ومنظمة للمشاركة بمؤتمر المناخ، ومن المتوقع أن يشارك حوالي 90 رئيسة دولة في المؤتمر الذي انطلق صباح اليوم الأحد.