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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة زوجته وطفلين في انقلاب سيارة على طريق سفاجا القصير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقى شخص مصرعه وأصيبت زوجته وطفلين بإصابات متفرقة، حيث تلقت غرفة العمليات الطوارئ بالبحر الأحمر بوقوع حادث سير مرورى لسيارة ملاكى بالطريق الدائرى سفاجا القصير، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

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ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الدائرى سفاجا- القصير، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث وتبين فور وصول السيارات مصرع شخص وإصابة زوجته وطفلين.

كما تبين أن الشخص يدعى حسين الروبى من مدينة القصير وإصابة زوجته وطفلين، وتم نقل المصابين للمستشفى، وإيداع الجثة مشرحة المشرحة وتحرر محضر بالحادث وتباشر النيابة التحقيقات.

القصير سفاجا جمارك سفاجا حادث تصادم البحر الأحمر الطريق الدائرى

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