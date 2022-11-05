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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغردقة تستقبل أولى رحلات بولندا بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

استقبل مطار الغردقة الدولى فى البحر الأحمر أول رحلة تابعة للشركة الوطنية البولندية للطيران ، وقد أقلت الرحلة 182 سائحًا بولنديًّا قادمين من العاصمة «وارسو» وذلك بعد انقطاع طيلة الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا.

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كما وصلت كذلك أول رحلة بولندية إلى مطار طابا، ومن المنتظر وصول الرحلات تباعًا من الخطوط البولندية إلى مطارى مرسى علم وشرم الشيخ بجنوب سيناء.

 

وواصلت حركة تشغيل رحلات الوصول بمطار الغردقة الدولى، أمس، ارتفاعها مع بدء الموسم السياحى الشتوى، حيث استقبل المطار 115 رحلة طيران «منتظم وشارتر» من مختلف المطارات الأوروبية، تقل نحو 17 ألف سائح أوروبى تم وصولهم على مدار اليوم.

 

وتتصدر الحركة السياحية الألمانية القادمة إلى مدينة الغردقة قائمة الجنسيات الأوروبية، بينما تشهد الحركة السياحية انتعاشة فى الإشغالات بمختلف الفنادق والقرى السياحية.

 

وتابعت لجان من وزارة السياحة تطبيق قرار الوزارة التزام الفنادق والقرى السياحية بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة فى المنشآت الفندقية بمختلف المحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بهدف التصدى لظاهرة حرق وتدنى أسعار بيع الرحلات السياحية فى الأسواق الأجنبية، وذلك بعد تأجيل تطبيق القرار بالمحافظات جميعًا للعمل بهدف رفع مستوى جودة الخدمات وعدم حرق الأسعار، التى تدنّت بفنادق الغردقة خلال الفترة الماضية.

 

ويشمل قرار الحد الأدنى للإقامة بالفنادق: 50 دولارًا لإقامة الفرد بغرفة فنادق 5 نجوم، و40 دولارًا لفنادق 4 نجوم، و30 دولارًا لفنادق 3 نجوم، و20 دولارًا لفنادق النجمتين، و10 دولارات لفنادق النجمة الواحدة.

 

الغردقة مطار الغردقة الدولى جنوب سيناء البحر الأحمر جائحة كورونا وزارة السياحة

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