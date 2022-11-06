حملات تموينية على الأسواق والمخابز بمدينة رأس غارب

كلف حامد أحمد حام، رئيس مدينة رأس غارب، أعضاء إدارة التموين ومكتب الصحة، بشن حملات تموينية تفتيشية على المخابز والأسواق والمحلات التجارية، لضبط الأسعار ومراقبة صلاحية المنتجات.

أشار رئيس المدينة إلى أنه تم شن حملة تموينية على المخابز للتأكد من أوزان الخبز وتوافر أرصدة الدقيق وعدم وجود عجز بها، كما تم المرور على المنشآت العامة بالمدينة والأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من مطابقة المعايير الصحية و التأكد من جودة و صلاحية السلع المعروضة.

أسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر لمخالفات متنوعة بينها عدم حيازة شهادة صحية، وعدم اعلان عن أسعار سلع غذائية، ومخالفة نقص وزن للخبز (مخابز بلدية).