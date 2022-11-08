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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لأول مرة يوم لإزالة الكربون ضمن قمة المناخ

انعقاد جلسات عن جهود صناعة البترول والغاز للوصول للحياد الكربونى

صدى البلد

تشهد قمة الامم المتحدة  للمناخ المنعقدة حالياً فى شرم الشيخ انعقاد يوم لإزالة الكربون لأول مرة فى تاريخ مؤتمرات وقمم المناخ  ، و تركز الجلسة الافتتاحية لها اليوم المقرر عقده يوم 11 نوفمبر الجارى على ماتقوم به صناعة البترول والغاز فى هذا المجال ومناقشة التحديات الخاصة بذلك والالتزامات والتعهدات وزيادة الطموحات المتعلقة بإزالة الكربون.

ويتحدث خلالها السيد جون كيرى المبعوث الرئاسى الامريكى للمناخ ، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، والمهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة ، والسيد جيرد مولر المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية.

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 كما تشمل ايضاً جلسة نقاشية  يشارك فيها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية و الدكتورة أمانى ابوزيد مفوضة الاتحاد الافريقى للبنية التحتية والطاقة والرقمنة والسيد كريستيان بروخ الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس للطاقة و السيد دانيال فيوليتى مدير تنسيق البرامج لإتفاقية الامم المتحدة الاطارية المعنية ويديرها  السفير كارلوس باسكال نائب رئيس الطاقة العالمية الشئون الدولية بمؤسسة اس اند ابى الاستشارية العالمية .

تهتم الجلسة الثانية لصناعة البترول والغاز فى يوم إزالة الكربون المقرر عقده يوم 11 نوفمبر الجارى ضمن فعاليات قمة الامم المتحدة للمناخ فى شرم الشيخ بالقاء الضوء على جهود صناعة البترول والغاز فى ازالة الكربون بدءاً من التعهدات الى التنفيذ الفعلى.

 ويتحدث خلالها الرؤساء التنفذيين لشركات بكتل وشلمبرجير وتكنيب العالمية ونائب رئيس البنك الافريقى للتصدير والاستيراد ( افريكسيم بنك ) ورئيس اللجنة التنفيذية لمبادرة المناخ الخاصة بالبترول والغاز ، كما تقدم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بواسطة المهندس أحمد اسامة عرضاً تقديمياً فى موضوع الجلسة  .

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