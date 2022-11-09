اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية.. القانون يجيب

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية وذلك وفقا لقانون رعاية المريض النفسى فيما يلى:



1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.



2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.



3 ـ وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.



4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.



6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.



7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.



8 ـ يكون للمجلس لجنه فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



9 ـ يباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.