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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري: الصين ذات ثقل كبير في عمل المناخ الدولي متعدد الأطراف

وزير الخارجية يستقبل
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الصيني للمناخ

استقبل سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم الاربعاء، مع شي شينهوا مبعوث المناخ الصيني.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على الدور المهم الذي تضطلع به الصين في عمل المناخ الدولي، ودورها الرئيسي من خلال مجموعة الـ ٧٧ + الصين التي أصبحت ذات ثقل كبير في عمل المناخ الدولي متعدد الأطراف، معرباً عن التطلع لاستمرار التشاور والتنسيق مع الصين في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.

 وأفاد السفير أبو زيد بأن المبعوث الصيني أكد من جانبه حرص بلاده على نجاح مؤتمر COP27، موضحاً أن محصلة اتصالاته مع الأطراف الدولية خلال الفترة الماضية تشير إلى وجود رغبة حقيقية لتقديم حلول لشتى قضايا عمل المناخ الدولي. كما أشاد بتركيز المؤتمر على قضية تنفيذ تعهدات المناخ التي أصبحت تمثل ضرورة ملحة لتحويل الوعود إلى واقع ملموس، مضيفاً أن تضمين قضية الخسائر والأضرار لأول مرة على جدول أعمال المؤتمر خلق مناخاً إيجابياً مع بداية المؤتمر

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