16 نوفمبر؟.. تويوتا تشوق جمهورها لسيارة هجين جديدة| تفاصيل

أعلنت شركة تويوتا من خلال إعلان تشويقي، نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، عن ظهور أجزاء من إصدار جديد مكتوب عليه عبارة "هايبرد ريبورن"، وسيتم الكشف عن الطراز الكهربائي بديل سيارة بريوس في يوم 16 نوفمبر.

صورة تويوتا التشويقية

تأتي سيارة تويوتا الهجين الجديدة بمصباح أمامية تشبه لغة تصميم نطاق bZ الكهربائي بالكامل، وتم تميز السيارة من الخلف برسومات نافذة مثل التي توجد علي طرازات بورشة، ويحتوي إعلان شركة تويوتا علي الفيسبوك علي رابط لصفحة مخصصة لموقع تويوتا الياباني على الويب.

صورة تويوتا التشويقية

صورة تويوتا التشويقية

تظهر سيارة تويوتا الهجينية بصورة ظليه للطراز الجديد، حيث يشبه هيكل السيارة فاست باك ذو الخمسة أبواب لسيارة تويوتا بريوس، بالإضافة إلي خط سقف مائل.

صورة تويوتا التشويقية

جدير بالذكر أن جميع الأجيال الأربعة من بريوس تميزه بتصميم يركز على الديناميكية الهوائية، ويحتوي يحتفظ الطراز الجديد علي أكتاف خلفية واضحة لسيارة بريوس المنتهية صلاحيتها .