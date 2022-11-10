عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

16 نوفمبر؟.. تويوتا تشوق جمهورها لسيارة هجين جديدة| تفاصيل

صورة تويوتا التشويقية
صورة تويوتا التشويقية

أعلنت شركة تويوتا من خلال إعلان تشويقي، نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، عن ظهور أجزاء من إصدار جديد مكتوب عليه عبارة "هايبرد ريبورن"، وسيتم الكشف عن الطراز الكهربائي بديل سيارة بريوس في يوم 16 نوفمبر.

صورة تويوتا التشويقية

تأتي سيارة تويوتا الهجين الجديدة بمصباح أمامية تشبه لغة تصميم نطاق bZ الكهربائي بالكامل، وتم تميز السيارة من الخلف برسومات نافذة مثل التي توجد علي طرازات بورشة، ويحتوي إعلان شركة تويوتا علي الفيسبوك علي رابط لصفحة مخصصة لموقع تويوتا الياباني على الويب.

صورة تويوتا التشويقية

سبقتها تويوتا.. فولكس فاجن تبدأ مشروع تصنيع الوقود الهيدروجيني

قاربت المليون .. تعرف على سعر تويوتا كورولا 2022

صورة تويوتا التشويقية

تظهر سيارة تويوتا الهجينية بصورة ظليه للطراز الجديد، حيث يشبه هيكل السيارة فاست باك ذو الخمسة أبواب لسيارة تويوتا بريوس، بالإضافة إلي خط سقف مائل.

صورة تويوتا التشويقية

جدير بالذكر أن جميع الأجيال الأربعة من بريوس تميزه بتصميم يركز على الديناميكية الهوائية، ويحتوي يحتفظ الطراز الجديد علي أكتاف خلفية واضحة لسيارة بريوس المنتهية صلاحيتها .

الفيس بوك الفيسبوك تويوتا الهجين bZ الكهربائي بورشه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاحب واقعة الكشري يوقع عقد مذيع راديو مع شركة إنتاج شهيرة.. تفاصيل

تهشّم .. ماذا حدث لـ حازم الحديدي بعد قفزه من الطابق العاشر

ماكينة أهداف.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

مريض اكتئاب.. وكيل اللاعبين حازم الحديدي يلقي بنفسه من الطابق العاشر بالدقي

صدمة قوية في عقوبة كهربا.. مضاعفة الإيقاف 6 شهور إضافية

قبل رحيله بأيام.. قصة شاب تنبأ بطريقة وفاته في الغربية

سعر الذهب اليوم الخميس 10-11-2022 في مصر

إجراء عاجل من بايدن بسبب نتائج انتخابات التجديد النصفي لـ الكونجرس

موضوعات متعلقة

سوق المستعمل.. أرخص سيارة ياباني هاتشباك أوتوماتيك

سوق المستعمل| هاتشباك للبنات بـ 60 ألف جنيه

سوق المستعمل | جيب شيروكي أوتوماتيك بـ 75 ألف جنيه

تبدأ من 36 ألف ريال.. أرخص 5 سيارات موديل 2022 في السعودية

صور تجسسية لـ أودي Q6 E-Tron موديل 2024 الجديدة

شاهد| هوندا بايلوت SUV موديل 2023 الجديدة

هوندا e:NS1 وe:NP1 الكهربائيتين قريبا ستباع في الصين .. صور

أفخم شاحنة رولز رويس بيك اب في العالم..صور

ترشيحاتنا

عروض خاصة على الحشيش.. تفاصيل ترويج شاب للمخدرات عبر فيس بوك

أقسمت وخَلَفْتُ القسم فهل يجب عليَّ الصيام ؟.. علي جمعة يصحح خطأً شائعًا

إندونيسيا: بوتين لن يحضر اجتماع قادة مجموعة العشرين في بالي الأسبوع المقبل

كهربا سيسدد العقوبة بالكامل.. إعلامي شهير يكشف الحقيقة.. فيديو

بسبب المرشح الخاسر ببنسلفانيا.. ترامب ينقلب على زوجته ميلانيا

صدمة قوية في عقوبة كهربا.. مضاعفة الإيقاف 6 شهور إضافية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون لحوم .. طريقة عمل رول الجبنة بأسهل الخطوات

هاني الناظر يحذر من 3 أخطاء غير متوقعة عند علاج البرد|خلي بالك

بملابس كلاسيك.. أنغام تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

طريقة عمل فطائر اللحمة.. بمذاق لا يقاوم

فيديو

الحصة قلبت فرح شعبي .. هكذا شرح مدرّس السلم الجيولوجي لطلاب الثانوية |فيديو

بمشاركة أبو العينين..قادة إفريقيا و15 من نواب رؤساء الدول يؤيدون مبادرات السيسي بقمة المناخ

عوائد قمة COP27.. جوجل وشركات عالمية تعزز تعاونها مع مصر بمجال البيئة

"ألقته من البلكونة".. تفاصيل اعترافات ربة منزل تخلصت من زوجها بمساعدة عشيقها|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ