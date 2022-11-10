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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جنش: فريق فيوتشر هدفه هذا الموسم الوصول لنهائي كأس الكونفدرالية.. فيديو

صدى البلد

قال محمود جنش حارس مرمى فريق فيوتشر، إن مباراة فريقه أمام بريمو دي أوجوستو الأنجولي، كانت في غاية لصعوبة على الفريق لما يملكه الفريق الأنجولي من خبرات.


وأضاف جنش، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن فريق فيوتشر لديه هدف هذا الموسم الوصول لنهائي كأس الكونفدرالية، رغم الصعوبات التي يتعرض لها الفريق منذ انطلاق البطولة، وأن الفريق بدأ من الآن التحضير لدور المجموعات وجمع النقاط من أجل التأهل لدور الثمانية من البطولة.


وتابع جنش، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر نجح في وضع الفريق وسط الكبار، مؤكدًا أن الجهاز الفني يعمل بكامله طاقته من أجل الوصول لتحقيق الأهداف المطلوبة.


وواصل جنش، أن الفريق يملك لاعبين من أصحاب الخبرات الذين لعبوا في نفس الأجواء مع أنديتهم قبل الانضمام للفيوتشر.

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وعن خلافه مع أحمد رفعت، قال جنش، «أنا ورفعت إخوات، وهو جاله عرض للرحيل عن النادي»، مؤكدًا أن الإدارة قامت بتطبيق العقوبة علينا، رغم ذلك فإنه على تواصل معه.


وأكد جنش أن غياب تقنية الفيديو، في تلك المباريات عامل مؤثر، مضيفًا أن في حالة تواجد تقنية الفيديو فسيمنحنا ركلة جزاء لم يقوم الحكم باحتسابها.


ووجه جنش رسالة لمصطفى شكشك لاعب فريق انبي، قائلاً: «ركز في تدريباتك ومع فريقك حتى تستطيع حصد البطولات».


 

جنش محمود جنش كاس الكونفدرالية الكونفدرالية دور المجموعات صدى البلد

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