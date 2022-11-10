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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

د. محمد تركي يحذر من الإفراط في الطعام ونصائح لتنظيف القولون.. فيديو

الدكتور محمد تركي
الدكتور محمد تركي

حذر الدكتور محمد تركي مدرس بكلية الصيدلة، من العادات الغذائية الخاطئة المنتشرة، ونصائح لتنظيف القاولون. 

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وأكد الدكتور محمد تركي خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج "ست الستات" على قناة "صدى البلد" أن الإنسان إذا شعر بالجوع ياكل اي طعام أمامه وإذا شعر بالشبع يختار الوجبة الصحية، لذلك ينصح بتناول الألياف سوتي الطبيعية لأنها تعطي شعور بالشبع بعد اخدها لمدة 10 ساعات.


وأوضح الدكتور محمد تركي، أن تناول الوجبات السريعة التي تحتوي على دهون تسبب أمراض في الشرايين والسكر والقولون، مضيفا أنه يجب تنظيف القولون من السموم والبراز التي تسبب الانتفاخ ومشاكل الجلد والصداع واضطراب الهضم وتوقف عن فقدان الوزن. 

الياف سوتي

ونصح الدكتور محمد تركي، باخذ الياف سوتي مع الوجبات الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن، خاصة انها تساعد في علاج أمراض الجهاز الهضمي وتنظيف القاولون والتخسيس أيضا. 

محمد تركي العادات الغذائية تنظيف القاولون ألياف سوتي التخسيس الوجبات الصحية

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