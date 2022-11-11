بعد إشادة بايدن|برلمانية: مصر تبذل جهودا عديدة لتوحيد الفصائل الفلسطينية

أكدت النائبة سهام مصطفى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هناك جهودا واسعة من القيادة السياسية في توفير حياة كريمة للمواطنين وذلك بمختلف الملفات وعلى رأسها ملف حقوق الإنسان والذي قطعت فيه الدولة شوطا كبيرا ولعل أحد أبرز الخطوات التي تم اتخاذها بهذا الملف هو إطلاق لجنة العفو الرئاسي.

وقالت “ مصطفى ” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، إن لجنة العفو الرئاسي جاءت بمثابة انفراجة كبرى للمساجين الذين يمكن إعادة النظر في قضاياهم وإمكانية خروجهم من خلال الشروط المحددة من قبل اللجنة، ومنحهم فرصة جديدة للدمج بالمجتمع، لافتة إلى أن القضاء المصري يتسم بالأحكام العادلة والشفافية في إصدارها.

توحيد الفصائل الفلسطينية

و عن إشادة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدور مصر تجاه القضية الفلسطينية، أشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية منذ عقود طويلة داعمة لهذه القضية وتقدم كل ما بوسعها لتحقيق الاستقرار والسلام بهذه الأرض وذلك من خلال المحاولات المتعددة في فض الانقسامات بين الفصائل الفلسطينية وتوحيدها ، منوهة بأن موقف مصر في هذه القضية ثابت ومحايد.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن على الدور الكبير الذي توليه مصر للقضية الفلسطينية، قائلا: نشكر مصر على دورها في دعم القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لنظيره الأمريكي، على هامش مشاركته في قمة المناخ cop27 التي تستضيفها شرم الشيخ.

فيما وصل اليوم، الرئيس الأمريكي جو بايدن مطار شرم الشيخ الدولي، للمشاركة في قمة المناخ كوب 27.

وصافح الرئيس الأمريكي جو بايدن، مسئولين مصريين فور وصوله للمطار، وكان من ضمنهم وزيرة التخطيط هالة السعيد.