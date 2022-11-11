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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

600 جنيه | غرامات فورية لـ ركاب القطارات حال هذه المخالفات بالقانون

أرشيفية
أرشيفية

تستقبل محطات السكة الحديد يوميا ملايين المواطنين الذين يستقلون القطارات للسفر والتنقل بين المحافظات لا سيما في ظل التطور الكبير الذي شهدته منظومة السكك الحديدية من خلال عدة إجراءات تتبلور حول تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين حيث تتسم هذه الخدمة بالأمان والراحة والسرعة.

وتزامنا مع الإصلاحات المستمرة وجهود التطوير في مختلف جوانب المنظومة وأبرزها إستقطاب أنواع جديدة من القطارات ذوي كفاءة عالية، علاوة علي الأعمال المستمرة لصيانة المزلقانات وغيرها، نجد العديد من المخالفات التي يرتكبها المواطنين داخل محطة القطار أو القطار ذاته دون معرفة بأن هذه الأفعال بها نوع من الخطر الجسيم علي حياتهم، فضلا عن تعطيل حركة القطارات ومواعيدها.

وفي هذا الصدد حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، عددا من المخالفات التي يعاقب عليها المواطن حال ارتكابها بغرامة تسدد فوريا، حيث نستعرض أهم هذه المخالفات في السطور التالية.

 

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مخالفات بالقطار غرامتها فورية 

 

1- النزول أو الصعود من القطارات أثناء المسير أو من الأماكن غير المخصصة لذلك وتبلغ غرامة هذه المخالفة 50 جنيها.
2ـ العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط وتبلغ غرامتها 200 جنيه.
3ـ الركوب على أسطح القطارات أو بين عرباتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض حياة الركاب أو مسير القطارات للخطر وغرامتها 600 جنيه.
4ـ حمل أى مواد قابلة للإشتعال تبلغ قيمة غرامتها 200 جنيه.
5ـ إلقاء المخلفات داخل المحطات أو القطارات تبلغ قيمة غرامتها 50 جنيها.
6ـ ركوب القطار والإمتناع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو الركوب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الأجرة وتبلغ غرامتها 50 جنيها في المكيف و20 جنيها في المميز.
7ـ حمل الأثقال الكبيرة التي تعرض جمهور الركاب للمضايقة أو الأذية تبلغ غرامتها 50 جنيها.
8ـ العبور من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة وتبلغ غرامتها 50 جنيها.
9ـ دخول منشآت السكك الحديدية وملحقاتها بدون تذكرة أو من غير الأماكن المخصصة لذلك وتبلغ غرامتها 50 جنيها.
10- نقل الحيوانات الأليفة بالقطار 421 جنيها.
11- التدخين داخل القطار 70 جنيها.
12- في حالة استقلال قطار بدون تذكرة يتم دفع قيمة التذكرة مضاف عليها الغرامة التي تختلف قيمتها حسب نوع القطار.
 

القطارات الحيوانات الأليفة مواد قابلة للاشتعال التدخين حركة القطارات غرامة فورية

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