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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 5.7 يضرب إيطاليا والحكومة تعطل الدراسة وتوقف حركة القطارات.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

استيقظ الإيطاليون اليوم الأربعاء على وقع زلزال متوسط الشدة، شعر به الكثيرون، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وبلغت قوة الزلزال الذي وقع في وقت  مبكر صباح اليوم،  5.7 على مقياس ريختر، وكانت المنطقة التي ضربها الزلزال، أمام  الساحل الأدرياتيكي في إيطاليا.

وحسب التقارير الإخبارية، فلم ينجم عن الهزة الأرضية أضرار كبيرة أو إصابات.

 الزلزال شعر به الكثيرون،  حتى إن بعض سكان العاصمة روما شعروا به، كما شعر به إيطاليون في، مناطق فينيتو وفريولي وترينتينو الشمالية.

وتحركت الحكومة فورًا، وقررت وقف الدراس، خوفًا على حياة الطلاب،  وتعليق حركة السكك الحديدية التي تمر عبر بيزارو على ساحل البحر الأدرياتيكي.

وذكر مكتب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أنها "على اتصال مستمر" بسلطات الحماية المدنية ورئيس منطقة ماركي لمتابعة التطورات.

وعلق على الهزة الأرضية،  متحدث باسم وكالة الحماية المدنية الإيطالية وقال "ليس هناك إصابات حتى الآن".

وحسب جهات الرصد الإيطالية،  فقد كان مركز الزلزال يبعد 35 كيلومترا عن مدينة بيزارو الساحلية في منطقة ماركي شرق البلاد وعلى عمق 7 كيلومترات.
 

 

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