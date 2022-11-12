مسيرة بالسيارات تجوب ميدان التحرير لدعم الدولة بقيادة الرئيس السيسي.. فيديو

عرضت فضائية “إكسترا نيوز”، لقطات ترصد مواطنين ينظمون مسيرات بالسيارات؛ بميدان التحرير لدعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالا بمؤتمر المناخ.

المصريون من اليونان للسيسي : كلنا وراك .. ويسقط الخائن علاء عبد الفتاح

نظم أعضاء الجالية المصرية وقفة احتجاجية ومظاهرة تضامن ودعم للدولة المصرية، أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة اليونانية أثينا.

وردد أعضاء الجالية المصرية هتافات: "سيسي يا سيسي إحنا معاك.. كل الشعب المصري وراك"، وهتافات "تحيا مصر"، و"بنحبك يا سيسي"، و"نعم للسيادة المصرية"، و"يسقط الخائن علاء عبدالفتاح".

وقال أعضاء الجالية المصرية في اليونان،: "نعبر نحن الجالية المصرية من خلال الوقفة الاحتجاجية عن الرفض التام عن التدخل في الشأن الداخلي لمصر".