الجمهوريون يخشون من الهزيمة حال إعلان ترامب الترشح للرئاسة

أبدى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الجمهوريين قلقهم من أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ربما يقلل فرصهم في الفوز بجولة إعادة انتخابات المجلس بولاية جورجيا الشهر المقبل، إذا ما استبق ذلك بإعلانه إطلاق حملته للترشح للانتخابات الرئاسية في 2024.



ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، عن أحد مساعدي الحزب الجمهوري، طلب عدم الإفصاح عن هويته، قوله إن الأعضاء يخشون كذلك من أن يعاود ترامب إطلاق مزاعمه، غير المستندة لأدلة، والخاصة بحدوث تزوير واسع النطاق في انتخابات الرئاسة 2020.



وأضاف أن منتقدي الرئيس السابق يلقون عليه باللائمة فيما شهدته الانتخابات النصفية للكونجرس، يوم الثلاثاء الماضي، من أداء مخيب للآمال من جانب المرشحين الجمهوريين، الذين دعمهم ترامب، وفقدانهم العديد من المقاعد في أنحاء الولايات.



كما يخشى الخبراء الاستراتيجيون الجمهوريون من أنه إذا ما تحول السباق في ولاية جورجيا يوم 6 ديسمبر بين السيناتور الديمقراطي رافائيل وارنوك والمرشح الجمهوري هيرشيل ووكر، إلى استفتاء على ترامب، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى خسارة قد تكلف الحزب فقدانه السيطرة على مجلس الشيوخ.