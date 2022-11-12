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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دماء على الأرض وصوت انفجار.. ماذا حدث فى السعودية؟.. فيديو

صدى البلد

ضج موقع تويتر  في السعودية، السبت، بالحديث عن سماع "صوت انفجار" في العاصمة الرياض، قبل أن تكشف السلطات السعودية عن ملابسات الواقعة.

وتحدث نشطاء عن سماعهم دوي الانفجار في بعض أحياء الرياض، وتداولوا مقطع فيديو يوثق الأضرار المادية التي لحقت في محيط وقوعه.

وكشفت هيئة الدفاع المدني السعودية، ملابسات ما حصل، مؤكدة مباشرتها التعامل مع "اشتعال لحظي في مطعم بحي النسيم بالرياض".


وظهر في مقطع الفيديو دماء متناثرة على الأرض في الشارع نتيجة للانفجار.


ونتج عن الحادث، إصابة شخصين وتم نقلهما للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وفقا لبيان الهيئة.

ولم تذكر الهيئة في بيانها بشكل مباشر ما حصل داخل المطعم وأدى إلى وقوع الانفجار أو ملابساته، ولكنها أرفقت التغريدة بأخرى تحدثت فيها عن مخاطر استخدام أيّ مصادر تتسبب في شرر عند تسرب الغاز.

وشرحت في صورة مرفقة كيفية التصرف السليم عند تسرب الغاز.

موقع تويتر تويتر في السعودية صوت انفجار الرياض السلطات السعودية مقطع فيديو هيئة الدفاع المدني السعودية حي النسيم بالرياض

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