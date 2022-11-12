النيابة العامة تأمر بحبس سائق أتوبيس الدقهلية

أمرت النيابة العامة بحبس سائق حافلة تسبب في وفاة عشرين راكبًا غرقًا بترعة في أجا بالمنصورة

حيث تلقت النيابة العامة اليوم السبت الثاني عشر من الشهر الجاري بلاغًا بغرق حافلة بترعة بمركز أجا ووفاة عشرين شخصًا من مستقليها غرقًا، وإصابة ثمانية آخرين من بينهم سائق الحافلة، والذي ألقي القبض عليه، فانتقلت النيابة العامة لمحل الحادث للمعاينة، كما انتقلت للمستشفى لمناظرة الجثامين وسؤال المصابين، والذين قرروا أنه حال تحدث سائق الحافلة في هاتفه المحمول فوجئ بسيارة لم يستطع تفاديها لسرعة سيره، مما تسبب في الحادث.



وباستجواب سائق الحافلة فيما نُسب إليه من اتهام أنكره، وبإجراء التحليل المبدئي للمتهم تبين تعاطيه مخدرًا، وقررت النيابة العامة عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له بيانًا لمدى تعاطيه مواد مخدرة، وصرحت بدفن الجثامين التي تم التعرف عليها، وأخذت عينات من باقي الجثامين المجهولة لحين تحديد هويتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وحصل "صدى البلد" على أسماء عدد من ضحايا حادث انقلاب سيارة ميني باص بترعة الرياح التوفيقية امام قرية منشأة عبد النبي بطريق (ميت غمر- المنصورة) والذي راح ضحيته 20 شخصا، وتمكن ذويهم من التعرف عليهم.



وتم نقل المتوفين الى مستشفى أجا المركزي وتم التعرف عليهم و هم: “أميرة ا. ” ،25عاما، ونجلها “ياسين .ا” و" علي.ج"،4أعوام،ونجل شقيقتها “أشرقت .أ”،3أعوام وشقيقتها “ رودينا ” ،5أعوام، “ونرمين .ا” ،30عاما،و “أسماء. ن” 28عاما و شاب وفتاة مجهولي الهوية.



فيما تم التعرف على 9 جثامين جرى نقلهم لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وهم : “باسم .م” ،١٧عاما، “محمد .ن” ، ١٧ عاما، و"محمد.ع"،١٧عاما، و"ماهر.ح"،١٧عاما، و"عبد.ع" ،٢٠عاما، و" مصطفي .م"،١٧عاما،مصطفى .م"،١٧عاما، محمد.أ" ،٢٢عاما، و"عبدالرحمن. أ" ،٢١عاما.



وسجلت مستشفى أجا المركزي وصول 6 مصابين وهم كل من : "ياسمين .أ"، و" “عبد العظيم ”|19 عاما ومقيمة بصهرجت الكبري مركز ميت غمر، و"آيه .أ"،19 عاما، كوم النور مركز أجا،و “أنور.ع” 58 عاما، دقادوس مركز ميت غمر، و"صفاء .م" 29 عاما، ميت محسن مركز ميت غمر، و “أحمد . س”، 12 عاما ميت غمر، و “ شريف .م” 28 عاما، دقادوس مركز ميت غمر.



وأصدرت محافظة الدقهلية بيانا قالت فيه، أنه بناء علي تعليمات رئيس مجلس الوزراء سيتم صرف 100 الف جنيه تعويض لكل حالة وفاة في حادث انقلاب اتوبيس (ميني باص) في ترعه المنصورية قرب قريه منشاه عبد النبي مركز اجا علي طريق اجا المنصوره .

وأكد شهود العيان، أن ضحايا الحادث بين طلاب جامعات ومواطنين، وكان الميني ممتلئ بالركاب وسقط بهم الميني باص في المياه وتساءلوا كيف وصل الميني باص إلي مياه الترعة خاصة وأنه توجد مسافة كبيرة بين شاطئ الترعة والطريق العمومي مما يؤكد أن الميني باص كان يسير بسرعة كبيرة جدا.



وتكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها في البحث في المياه عن وجود ضحايا أخري لانقاب الميني باص في مياه الترعة.



وانتقلت قيادات مديرية أمن الدقهلية والإسعاف والصحة إلي مكان الحادث لاتخاذ التدابير اللازمة.