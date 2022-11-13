سعر عيار 24 في محلات الصاغة اليوم 13-11-2022

وصل أغلى أعيرة الذهب إلي معدلات مستقرة في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 13011-2022؛ مسجلا 1457 جنيه للشراء و 1446 جنيه وذلك بالنسبة لـ عيار 24 الأعلى فئة بين المشغولات الذهبية.

وزادت أسعار الذهب في ختام تعاملات أمس بمقدار 46 جنيها، إلا أنها شهدت استقرارا على مختلف الأعيرة الذهبية، وبدون أي تغيير في محلات الصاغة.

عيار 18

ووصل سعر عيار 18 نحو 1092 جنيه للشراء و 1084 جنيها للبيع.

عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 أشهر أعيرة الذهب نحو 1275 جنيها للشراء و 1265 جنيها للبيع .

أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 44,962 ألف جنيه للبيع و 45.317 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب



وصل سعر كيلو الذهب نحو 1.45 مليون جنيه للبيع و 1.5 مليون جنيه للشراء

الجنيه الذهب



ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 10.12 ألف جنيه للبيع و 10.2 ألف جنيه للشراء.

تسعيرة الذهب

تختلف تسعيرة الذهب من محل لآخر بحسب الدمغة والمصنعية و بحس المناطق وبالتالي فإنها تتراوح من 30 إلي 60 جنيها للجرام الواحد وبحسب سعر العيار الذهبي و التجار وبعضهم.



الذهب لماذا؟



يهتم المستهلكون وخصوصا المقبلون علي الزواج ومن هم في مرحلة الخطوبة وحيث تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم، خصوصا أن المعدن الأصفر يعد مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم..

كيف يتم تحديد سعر الذهب



يتم تحديد سعر الذهب وفقا للخبراء والمقيمين علي 3 أسس منها سعر الصرف الأجنبي و البورصة العالمية وقوي العرض والطلب، إذ أن سعر المعدن الأصفر محليا ارتفع بصورة ملحوظة عقب تحرير سعر الصرف الأجنبي.

ويعتبر لمستهلكون الذهب الملاذ الأمن للاستثمار، في ظل التغيرات العالمية والاقتصادية، منوها بأن الذهب أصبح يتأثر بالعديد من المتغيرات العالمية، وبناء عليه لا يمكن تحديد إمكانية ارتفاعه أو تراجعه في الفترات المقبلة، إلا أنه مستقر في الوقت الحالي.

مصنعية الذهب

تسجل مصنعية الذهب بحسب سعر الجرام والتي تبلغ ما بين 7 إلي 10% من سعر الجرام الواحد وبالتالي يتم زيادة نسبة المعدن الموجود وبالتالي فإن زيادة في سعر المعدن يقلل من قيمة قيراط الوحدات الأخري والعكس.

ومع استخدام أوقية الذهب والتي يبلغ وزنها 34 جرام باعتبارها وحدة قياس ووزن الذهب والحلي و السبائك.

أسواق الذهب عالميا



ومع انتهاء الأسبوع الماضي، صعد سعر الذهب بالبورصات العالمية بنمو ا 5.3%، مسجلا 89 دولارًا، لتسجل الأوقية مستوى 1771 دولارًا مع تعاملات الأسبوع الماضي .

ودفعت زيادة الذهب بنتائج بيانات اقتصادية أظهرت تراجع معدلات التضخم الأمريكية، ما يرفع احتمالات تخفيف الفيدرالي الأمريكي لوتيرة رفع أسعار الفائدة، وبالتالي يقل الضغط على تحركات الذهب، إذ يعد ذلك أكبر مكسب أسبوعي للذهب منذ 30 شهرًا، وهو أكبر ارتفاع له منذ قفز بنسبة 6.5٪ خلال الأسبوع المنتهي 3 أبريل 2020.



ارتفاع مبرر

وبرر سعيد إمبابي، خبير الذهب والمجوهرات، ارتفاع سعر الذهب إلي نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي والذي يتبني سياسة التوافق بين السياسيات المالية والنقدية الأمريكية في الفترة المقبلة للسيطرة علي معدلات التضخم.

وقال إن المؤشرات حتى الآن تقاربًا واضحًا بين الجمهوريين والديمقراطيين، ما يمنع سيطرة أحدهم على الكونجرس، ومن ثم يحد ذلك من تمرير الديمقراطيين من برامج دعم الإنفاق الحكومي، ويدفع السياسة المالية لدعم السياسية النقدية، ما يعزز من قدرة البنك الفيدرالي الأمريكي في مواجهة معدلات التضخم المتزايد بدون قلق من تضخم أخر ناتج عن زيادة الانفاق الحكومي.

وذكر أن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 62٪ خلال الأشهر الستة التي أعقبت انتخابات التجديد النصفي ، بمتوسط ​​عائد 2٪ ، وفقًا لتقارير مجلس الذهب العالمي باستخدام بيانات تعود إلى عام 1970، بجانب ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 13٪ في الأشهر الستة بعد سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب واحتفاظ الديمقراطيين بمجلس الشيوخ خلال ولاية الرئيس باراك أوباما في عام 2010

وحافظت أسعار الذهب على مكاسب قدرها 1٪ لمدة ستة أشهر بعد اكتساح الجمهوريين خلال فترة الرئيس بيل كلينتون في عام 1994، وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 4٪ و 13٪ و 5٪ على التوالي خلال المرات الثلاث التي واجه فيها الكونجرس جمودًا سياسيًا..

