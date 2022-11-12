سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 12 نوفمبر 2022، بنحو27 جنيها، ليسجل سعر جرام عيار 21 نحو 1257 جنيها مقارنة بـ1230 جنيها خلال تعاملات أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل نحو 1081 جنيهًا، مقارنة بـ1054 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 1433 جنيهًا مقارنة بـ1406 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصعد سعر الجنيه الذهب بنحو 216 جنيها ليسجل 10056 جنيها، مقارنة بـ9840 جنيها.

هبط سعر الدولار الأمريكي في جلسة أمس بعد نشر بيانات التضخم، لتصعد الأسواق بقوة، وفق ماذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

سجل الدولار أكبر هبوط يومي له منذ 7 سنوات، فقفز اليورو فوق منطقة التعادل وابتعد بأكثر من 250 نقطة.

بينما، ارتفع الجنيه الإسترليني فوق مستويات 1.17.

تراجع مؤشر الدولار دون مستويات 110 متداولا في منطقة 107 – 108 بعدما سجل في نهاية سبتمبر أعلى مستوى له في 20 سنة عند 114.75 مع ارتفاعات وصلت إلى 20 %منذ بداية العام.

ورغم تراجعات أمس، ما زال الدولار مرتفعا بنسبة 12% في عام 2022.

يأتي ذلك، فيما سجل الذهب ارتفاعًا على مدار الأسبوع على مدار 6 جلسات متتالية، حيث قفز بحوالي 150 دولارا .