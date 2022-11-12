عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب  اليوم السبت 12 نوفمبر 2022، بنحو27 جنيها، ليسجل سعر جرام عيار 21  نحو 1257 جنيها مقارنة بـ1230 جنيها خلال تعاملات أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل نحو 1081 جنيهًا، مقارنة بـ1054 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 1433 جنيهًا مقارنة بـ1406 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وصعد سعر الجنيه الذهب بنحو 216 جنيها ليسجل 10056 جنيها، مقارنة بـ9840 جنيها.

هبط سعر الدولار الأمريكي في جلسة أمس بعد نشر بيانات التضخم، لتصعد الأسواق بقوة، وفق ماذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

سجل الدولار أكبر هبوط يومي له منذ 7 سنوات، فقفز اليورو فوق منطقة التعادل وابتعد بأكثر من 250 نقطة.

بينما، ارتفع الجنيه الإسترليني  فوق مستويات 1.17.

تراجع مؤشر الدولار دون مستويات 110 متداولا في منطقة 107 – 108 بعدما سجل في نهاية سبتمبر أعلى مستوى له في 20 سنة عند 114.75 مع ارتفاعات وصلت إلى 20 %منذ بداية العام.

ورغم تراجعات أمس، ما زال الدولار مرتفعا بنسبة 12% في عام 2022.

يأتي ذلك، فيما سجل الذهب ارتفاعًا على مدار الأسبوع على مدار 6 جلسات متتالية، حيث قفز  بحوالي 150 دولارا .

الذهب سعر الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عامل نظافة | الوظيفة الحقيقية لصاحب واقعة محل الكشري ..المهنة مفاجأة

الكرتونة انخفضت 26 جنيها.. تراجع أسعار البيض في الأسواق| التفاصيل الكاملة

بعد عودتها لحسام حبيب.. شاهد| رد فعل ابنة شيرين عبد الوهاب

بعد عودتهما رسميا.. صور جديدة جمعت حسام حبيب وشيرين| شاهد

تعبنا .. حقيقة القبض على صاحب واقعة محل الكشري وتعليقات السوشيال

رد فعل صادم من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد عودتها لحسام حبيب

الليلة | أول ظهور لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

بملابس جريئة.. زوجة برونو سافيو تستعرض أنوثتها على شاطئ البحر |شاهد

ترشيحاتنا

احتفالات ورقص على تسلم الأيادي لدعم السيسي والتنمية بالمحلة الكبرى.. صور

طريقة عمل البصارة المصرية

أسعار النفط العالمية تواصل الارتفاع .. ما السبب؟

ختم معدني يكشف عادة اتبعها المصريين القدماء على جسد العبيد

الغربة مرة.. شاهد عامل دليفري يبكي بحرقة أمام مغسلة في الكويت

قبل كتب الكتاب..ماذا قال المأذون للفنانة شيرين وحسام حبيب؟ نصائح نبوية مؤثرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حب حياتى.. شيرين تثير جدلا على السوشيال بعد رجوعها لـ حسام حبيب

الاثنين متشابهين.. فساتين شيرين فى حفل زوجها من حسام حبيب

من قلبه أسود لـ حب حياتي.. هاجمته كثيرا واعتذرت له على الهواء .. تصريحات شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب فى 5 شهور

بالصور.. إزالة قنبلة يدوية من صدر جندي روسي قبل انفجارها

فيديو

من قلبه أسود لـ حب حياتي.. هاجمته كثيرا واعتذرت له على الهواء .. تصريحات شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب فى 5 شهور

نتائجها كارثية.. تحذير مهم من الصحة بسبب الخلطة السحرية في الصيدليات| فيديو

مرض منتشر بين الأطفال.. تحذير هام من جمال شعبان| تغطية خاصة

بايدن في شرم الشيخ.. تحدث عن المناخ ومصر وسد النهضة وحرب روسيا..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

د. رهام سلامة

ملتقى البحرين دعوة للتعارف ونبذ الصراع

د. صفوت عمارة

مصر بلد الأمن والاستقرار

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ