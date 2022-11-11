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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اضطراب أسعار الذهب.. زيادة 8 جنيهات للجرام في 7 أيام

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية حالة من الإضطراب، خاصة بعد الاستقرار الذى لحق بالمعدن الأصفر خلال تعاملات أمس، عاودت الأسعار الإرتفاع مجددا خلال بداية تعاملات اليوم الجمعة 11 نوفمبر ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالى 1225 جنيها.

أسعار الذهب الجمعة 11 نوفمبر 2022

سجلت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة 11 نوفمبر ارتفاعا فى سوق الصاغة.

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ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب العالمية

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أخبار العالم | ارتفاع جنوني لسعر الذهب وإيلون ماسك يفجر صدمة لموظفي تويتر

- سجل سعر الذهب عيار 24 حوالى 1400 جنيه

- فيما بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 1225 جنيه

-بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 1050 جنيه

-سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 817 جنيه

- بلغ سعر وقية الذهب نحو 43540 جنيه

- سجل سعر الجنية الذهب نحو 9800 جنيه

- فيما سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 692 جنيه

- فيما بلغ سعر الذهب عيار 9 نحو 522 جنيه

ارتفاع أسعار الذهب 

وبالنظر إلى أسعار الذهب خلال تعاملات اليم الجمعة فإنها لا تختلف كثيرا عما سجلته أسعار المعدن الأصفر أمس الخميس 10 نوفمبر 2022 حيث بلع سعر الذهب عيار 21 حوالى  1220 جنيه للشراء و1226 جنيه للبيع،  فيما سجل سعر الذهب عيار 14 حوالي 813 جنيها للشراء و817 جنيها للبيع، أما سعر الذهب عيار 18 فبلغ عند 1.046 جنيها للشراء و1051 جنيه للبيع، أما سعر الجنيه الذهب سجّل حوالى 9760 جنيها للشراء 9808 جنيه للبيع.

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ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 11 - 11 - 2022

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اشتري دلوقتي الجرام يبدأ من 815 جنيها .. مفاجأة قوية في أسعار الذهب الآن

ومنذ بداية تعاملات الأسبوع المنصرم وبالتحديد فى السبت 5 نوفمبر 2022 يشهد الذهب حالة من الإرتفاع و موجة الصعود بدأها منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، ومن المتوقع أن يشهد سعر الذهب المحلي والعالمي تحركات جديدة وذلك على خليفة قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخيرة برفع سعر الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس.

سجل سعر الذهب عيار 24حوالى 1391 جنيها، فيما بلغت أسعار الذهب عيار 21 حوالى 1217 جنيها، مقارنة بسعره اليوم 1225 جنيها للجرام أى بزيادة حوالى 8 جنيهات خلال أسبوع واحد أما أسعار الذهب عيار 18سجل 1043جنيهًا.

أسعار الذهب بالمصنعية

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل في الأغلب لنسبة  تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

وتعد أسعار الذهب محل إهتمام العديد من المواطنين خاصة المقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوي العالمي، تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1751.29 دولار للأوقية (الأونصة)،لكن الأسعار ارتفعت 4.2 بالمئة خلال الأسبوع، فما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1752.80 دولار.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بمعدل أقل من المتوقع في أكتوبر، فيما يشير إلى تباطؤ التضخم، مما رفع الآمال في أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي تقليص زياداته الكبيرة في أسعار الفائدة.

ويعد المعدن الأصفر تحوطا ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

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