اشتري دلوقتي الجرام يبدأ من 815 جنيها .. مفاجأة قوية في أسعار الذهب الآن

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرار بعد أن وصلت لأعلى مستوى في تاريخها الاثنين 7 نوفمبر لتسجل 1229 جنيها حينها ، إذ يهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر والتي انخفضت اليوم الجمعة.

ويهتم الشباب والراغبين في حفظ أموالهم بالتعرف على أسعار الذهب فهي محل اهتمام الكثير خاصة المقبلين على الزواج ، إذ هبط عيار 21 إلى 1,223 جنيها بعد 1229 الاثنين الماضي ، فيما سجل 1114 جنيها الأربعاء 26 -10 ، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم الجمعة 1,048 جنيها فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 815 جنيها للبيع.

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وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 أعلى سعر له الاثنين 7 نوفمبر ، بعد ما سجل أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام حيث وصل إلى 1229 جنيها ، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1405 جنيهات للشراء حينها.

وعن أسعار الذهب اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022، فسجل عيار 21 : 1,223 جنيها بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، فيما وصلت أسعار الأصفر عيار 18 بين 1,048 و 1,052 جنيها.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويهتم الشباب الراغبين في الزواج وكذلك الراغبين في الاستثمار في الذهب وحفظ أموالهم ، إلى معرفة أسعار الذهب بيع وشراء في السوق ومحلات الصاغة اليوم ، حيث سجّل سعر الذهب عيار 21 في مصر 1223 جنيها للبيع، فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 للشراء 1227 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب قفزة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية في موجة من الارتفاع غير المسبوق ، ووصلت إلى مستوى غير متوقع ، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الاثنين 9 مايو، ليتخطاه الاثنين 7 نوفمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه 1229 جنيها لعيار 21.

سعر جرام الذهب عيار 21

وعن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر فسجل هبوطا ليصل الى 1,223 جنيها اليوم، فيما سجل سعر جرام الذهب 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وعن سعر الذهب العام الماضي كان سعر عيار 21 دون مستوى الـ1000 جنيه، حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويهتم الشباب المقبلين على الخطبة بالتعرف على أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1,223 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الجمعة في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 1,402 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة عيار 21 : 1,223 جنيها للبيع و 1,227 جنيها للشراء

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الجمعة عيار 18 : 1,048 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب اليوم الجمعة عيار 14 : 815 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 9,816 جنيهات

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 1,755 دولارا .

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتختلف أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بالمصنعية على حسب كل محل صاغة، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات .

ويبحث الملايين عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء ، والذي يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب .

أسعار الذهب عالميا

وقفزت أسعار الذهب على المستوى العالمي ، إذ صعد الأصفر في البورصة العالمية بقيمة 48.57 دولار.

وعن أسعار الذهب عالميا، فشهدت اليوم قفزة قوية ، إذ سجل المعدن الأصفر 1,755 دولارا مسجلا ارتفاعا بحوالي 2.85%.

وقفز الأصفر في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1,755 دولارا للأوقية، وهبط الذهب في المعاملات الفورية أغسطس الماضي سعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه ظل عند مستويات 1696 دولارًا، في حين وصل إلى 1750 دولارًا خلال أغسطس الماضي.

الذهب

وسجلت عقود الذهب الفورية العالمية ارتفاعا اليوم بنسبة 2.85% ، بقيمة أكثر من 48.57 دولار ، ووصل سعر الأوقية لـ 1,755 دولارا.