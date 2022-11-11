عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اشتري دلوقتي الجرام يبدأ من 815 جنيها .. مفاجأة قوية في أسعار الذهب الآن

الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرار بعد أن وصلت لأعلى مستوى في تاريخها الاثنين 7 نوفمبر لتسجل 1229 جنيها حينها ، إذ يهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر والتي انخفضت اليوم الجمعة.

ويهتم الشباب والراغبين في حفظ أموالهم بالتعرف على  أسعار الذهب فهي محل اهتمام الكثير خاصة المقبلين على الزواج ، إذ  هبط عيار 21 إلى 1,223  جنيها بعد 1229 الاثنين الماضي  ، فيما سجل  1114 جنيها الأربعاء 26 -10 ، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم الجمعة 1,048  جنيها   فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 815  جنيها للبيع.

واقرأ أيضا:

الذهب يقفز لأعلى مستوياته .. وهذا سعر عيار 21

تراجع سعر الذهب في الأسواق المحلية اليوم.. تفاصيل

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 أعلى سعر له الاثنين 7 نوفمبر ، بعد ما سجل أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام حيث وصل إلى 1229 جنيها ، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1405 جنيهات للشراء حينها.

وعن أسعار الذهب اليوم الجمعة  11 نوفمبر 2022، فسجل عيار 21 : 1,223 جنيها بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، فيما وصلت أسعار الأصفر عيار 18 بين  1,048 و 1,052 جنيها.

الذهب 

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويهتم الشباب الراغبين في الزواج وكذلك الراغبين في الاستثمار في الذهب وحفظ أموالهم ، إلى معرفة أسعار الذهب بيع وشراء في السوق ومحلات الصاغة اليوم ، حيث  سجّل سعر الذهب عيار 21 في مصر 1223 جنيها للبيع، فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21  للشراء 1227 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب قفزة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية في موجة من الارتفاع غير المسبوق ، ووصلت إلى مستوى غير متوقع ، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في  الاثنين 9 مايو، ليتخطاه الاثنين 7 نوفمبر  مسجلا أعلى مستوى في تاريخه 1229 جنيها لعيار 21.

سعر جرام الذهب عيار 21

وعن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر فسجل هبوطا ليصل الى 1,223 جنيها اليوم، فيما سجل سعر جرام الذهب  1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وعن سعر الذهب العام الماضي كان سعر عيار 21 دون مستوى الـ1000 جنيه، حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

 أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويهتم الشباب المقبلين على الخطبة بالتعرف على أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1,223 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الجمعة في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 1,402 جنيه.

 أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة عيار 21 : 1,223 جنيها للبيع و 1,227 جنيها للشراء 

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الجمعة عيار 18 : 1,048 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب  اليوم الجمعة عيار 14 : 815 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 9,816 جنيهات

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب  اليوم الجمعة عيار 24 : 1,755 دولارا .

 أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتختلف أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بالمصنعية على حسب كل محل صاغة، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات .

ويبحث الملايين عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء ،  والذي يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب .

أسعار الذهب عالميا

وقفزت أسعار الذهب  على المستوى العالمي ، إذ صعد الأصفر في البورصة العالمية بقيمة 48.57 دولار.

وعن أسعار الذهب عالميا،  فشهدت اليوم  قفزة قوية  ، إذ سجل المعدن الأصفر 1,755 دولارا  مسجلا ارتفاعا  بحوالي 2.85%.

وقفز الأصفر في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1,755 دولارا  للأوقية، وهبط الذهب في المعاملات الفورية أغسطس الماضي سعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه ظل عند مستويات 1696 دولارًا، في حين وصل إلى 1750 دولارًا خلال  أغسطس الماضي.

الذهب 

وسجلت عقود الذهب الفورية العالمية ارتفاعا  اليوم بنسبة 2.85% ، بقيمة أكثر من 48.57 دولار ، ووصل سعر الأوقية لـ 1,755 دولارا.

الذهب
الذهب أسعار الذهب الان أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن أسعار الذهب بمصر اليوم أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم بيع وشراء بالمصنعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من النائب العام بشأن علاء عبد الفتاح

خصم غرامة كهربا .. حقيقة تغريم الزمالك 70 مليون جنيه لصالح الأهلي

العامري فاروق يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

بشرى سارة .. قناة عربية تعلن بث مباريات كأس العالم قطر 2022

محافظة القاهرة تنفي ما يتردد عن تعطل خطوط النقل الجماعي للصيانة غدا

فيديوهات وصور قديمة.. الإخوان الإرهابية تضلل المواطنين بتظاهرات كاذبة بالسويس

على مركب وسط البحر.. سافيو يستجم مع زوجته لويزا.. صور

علاء عبدالفتاح غير محتجز في السجن .. النيابة تكشف مكان وجود المتهم

موضوعات متعلقة

زيادة 435 خلال 2022.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9-11-2022

ارتفاع سعر الذهب بالتعاملات المسائية.. وهذا عيار 21

424 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب منذ بداية 2022.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأسوأ منذ 2005 .. هبوط جنوني في السعر العالمي للدولار

كولر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لتجديد عقد نجم الفريق

قراصنة يطلبون 10 ملايين دولار من شركة تأمين بأستراليا لعدم تسريب بياناتها .. تفاصيل

اشتري دلوقتي الجرام يبدأ من 815 جنيها .. مفاجأة قوية في أسعار الذهب الآن

موعد مباراة الزمالك في الدوري وكأس مصر والقنوات الناقلة

قناة عربية مفتوحة تحصل على حقوق بث مباريات كأس العالم قطر 2022 .. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده .. أزمات فنية وعائلية لأحمد الفيشاوي في 2022

ضجة على انستجرام بسبب فستان شاكيرا

خلي بالك من أولادك .. تحذير شديد من مرض منتشر بالمدارس

تصدرت التريند .. حركة بالصور تفعلها ميان السيد تثير الجدل بالفيسبوك

فيديو

وفد الإمارات بـCop27.. حور أهلي تتحدث عن تفاصيل المشاريع المناخية لدولتها

عنيفة أوى.. تعرف على رد فعل رضوى الشربيني تجاه رجل حاول معاكستها/فيديو جراف

وقع في المنور .. مفاجآت صادمة في حادث حازم الحديدي | فيديو

واقعة مشينة.. أب تخلص من ابنه صاحب الـ ٦ سنوات في عين شمس..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ