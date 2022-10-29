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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 29 أكتوبر 2022

صدى البلد

استردت أسعار الذهب بعض خسائرها بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت 29 - 10 - 2022، بينما تراجعت الأوقية بالأسواق العالمية، وسط ترقب المستثمرين اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، بشأن أسعار الفائدة، والتي من المتوقع زيادتها بمقدار 75 نقطة أساس.

صعود أسعار الذهب محليا 

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 17 جنيهًا خلال تعاملات اليوم بالأسواق المحلية، مقارنة بختام تعاملات أمس و ارتفع جرام الذهب عيار 21 ليسجل  1220 جنيهًا،  بينما تراجعت الأوقية لمستوى 1647 دولارًا. 
 

جرام الذهب عيار 24

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1394 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 18

وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1046 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 14

وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 813 جنيه.

الجنيه الذهب

 وسجل الجنيه الذهب مستوى 9760 جنيهًا.

اسعار الذهب عالميا 

بلغ سعر أوقية الذهب 1647 دولار 

64 جنيهًا خلال تعاملات  الخميس

لفت، إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية، قد ارتفعت بقيمة  64 جنيهًا خلال تعاملات  الخميس، وسط وقف السوق الرسمي للاسعار، نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار بعد أن سجل نحو 23.16 جنيهًا في بعض البنوك،  وافتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1200 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1203 جنيهات، في حين استقرا الاوقية عند مستوى 1661 دولارًا.

مؤثرات فى  أسعار الذهب عالميا:

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

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