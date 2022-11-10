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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع سعر الذهب في الأسواق المحلية اليوم.. تفاصيل

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل استقرار سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية. 

وتعرض الدولار لحالة من التذبذب السعري، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية عن مؤشرات التضخم الأمريكية خلال اليوم، والتي قد تعطي مؤشرا حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، ومصير أسعار الفائدة.

وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو جنيهين بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1221 جنيها، في حين استقر سعر الأوقية عند مستوى 1707 جنيهات.

وأضاف "إمبابي"، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1396 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1047 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 814 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 9768 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت أمس بقيمة 6 جنيهات، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1229 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1223 جنيهًا، بينما تراجعت الاوقية بنحو 7 جنيهات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1714 جنيها، ولامست مستوى 1718 جنيها، واختتمت التعاملات عند مستوى 1707 جنيهات.

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