ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 11 - 11 - 2022

ارتفعت أسعار الذهب، بشكل ملحوظ بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية أن التضخم تراجع في أكتوبر.

وواصلت العقود الآجلة للذهب الأكثر تداولا مكاسبها الأخيرة في وقت مبكر من يوم الخميس، حيث ارتفعت 1.7٪ إلى 1,743.30 دولار للأوقية.

وتلقت أسعار الذهب دعما من انخفاض عائدات السندات الحكومية وضعف الدولار الأمريكي، حيث راهن المتداولون على أن أحدث تقرير للتضخم يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بقوة أكبر مما كان متوقعا بالفعل.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-11-2021 في مصر

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب ‎عيار 24 بيع 1,398 شراء 1,402 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22

سعر جرام الذهب ‎عيار 22 بيع 1,281 شراء 1,285 جنيها .

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل الذهب ‎عيار 21 بيع 1,223 شراء 1,227 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب ‎‎عيار 18 بيع 1,048 شراء 1,052 جنيها

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب ‎الجنيه الذهب بيع 9,784 شراء 9,816 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر ‎الاونصة بيع 43,469 شراء 43,611 جنيها.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

حيث تمثل في الأغلب المصنعية نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب .

وعن الباحثين عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة تصل بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.