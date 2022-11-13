أحمد فوزي : الشناوي هو الحارس الأفضل في مصر.. وهذه ميزة عواد

أبدى أحمد فوزي حارس مرمى الأهلي السابق، رغبة عارمة في السير على خطى مدربه السابق، أحمد ناجي، مشددا إنه المدرب الأفضل الذي تدرب تحت قيادته خلال مشواره مع الساحرة المستديرة .

وقال أحمد فوزي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"ترشيحي لتدريب حراس مرمى المنتخب الأولمبي بعد الأزمة الأخير فخراً لي لأن التواجد مع منتخب بلدي شرف لأي مدرب خاصة، أتمنى أن أسير على خطى أحمد ناجي مدرب حراس سيراميكا الحالي في تدريب حراسة المرمى في الفترة القادمة .

وأكد قائلا:" محمد عواد من أفضل الحراس المنضمين للمنتخب في اللعب بقدميه، ومحمد الشناوي يتميز بثبات المستوى ولا يتراجع آدائه عن ٧٠% في المباريات وهو أفضل حارس في مصر حالياً".